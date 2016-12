France 3 13:55 bis 15:40 Sonstiges Angélique et le roy F, I, D 1965 Stereo 16:9 Merken Son mariage avec son cousin Philippe de Plessis-Bellières a permis à Angélique de retrouver la cour à Versailles. Mais le vaillant maréchal meurt durant la guerre des Flandres et Angélique se retire dans son domaine où elle se consacre à l'éducation de ses enfants. C'est là que Desgrez lui fait parvenir un message du roi Louis XIV. Contre la restitution des terres confisquées à Joffrey de Peyrac, Angélique doit séduire l'élégant et ombrageux ambassadeur de Perse, Bachtiary Bey. La raison d'Etat n'admettant pas de réponse dilatoire, Angélique se fait violence. C'est durant cette délicate mission qu'elle fait la conquête du prince hongrois Racoczi, que Desgrez a chargé de sa protection... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michèle Mercier (Angélique) Robert Hossein (Joffrey de Peyrac) Jean-Louis Trintignant (Le juge) Jean Rochefort (Desgrez) Giuliano Gemma (Nicolas) Jacques Toja (Louis XIV) Sami Frey (Bachtiary Bey) Originaltitel: Angelique et le roy Regie: Bernard Borderie Drehbuch: Louis Agotay, Bernard Borderie, Pascal Jardin, Anne Golon, Serge Golon, Alain Decaux, Francis Cosne Kamera: Henri Persin Musik: Michel Magne