Le long de la Seine, Carole Gaessler part à la rencontre de celles et ceux qui vivent autour et grâce à ce fleuve. Ainsi, Emmanuel Pous, conservateur des monuments historiques, suit la réinstallation d'un carillon de 64 cloches dans l'une des tours de la cathédrale de Rouen. Dans le port historique de Rouen, Emmanuelle Real, chargée de l'inventaire du patrimoine industriel, raconte comment l'industrialisation a façonné ce paysage contemporain. Plus loin, dans la vallée, Pascal Pradié, moine bénédictin et historien, ouvre les portes de l'Abbaye de Saint-Wandrille. Il révèle les coulisses de la vie quotidienne de ses condisciples, mais aussi les travaux entrepris par des générations de moines pour préserver ce lieu d'exception. Quant à France Poulain, architecte des bâtiments de France, elle décrypte l'histoire des châteaux de la Seine. Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes