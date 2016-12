France 3 01:10 bis 02:25 Sonstiges Couleur de peau : miel F, B 2012 Stereo 16:9 Merken Alors qu'il n'a pas 5 ans, Jung arrive en Europe et débute une nouvelle vie au sein d'une famille belge. Cet enfant coréen découvre ses parents adoptifs, lui qui sait fort peu de choses de son propre passé. Ses soeurs, son frère et lui font peu à peu connaissance. Tout le monde est joyeux de l'accueillir et le considère très vite comme un membre à part entière de la famille. Les années passent et Jung grandit. Malgré l'amour de ceux qui l'entourent, mille et une questions l'obsèdent. A quel point est-il un membre de ce foyer - Quel lien entretenir avec ses origines ?... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Couleur de peau : miel Regie: Laurent Boileau, Jung Henin Musik: Siegfried Canto, Little Comet