Emily, la fille du chanteur Gilbert Bécaud, se présente comme la cinquième de la fratrie. Elle a grandi dans la grande propriété de la Michetterie, la ferme du Poitou où son père venait se reposer entre deux tournées internationales allant du Japon au Canada. Toute petite, Emily a eu conscience que son père était quelqu'un d'extraordinaire, dont les chansons avaient été interprétées par les plus grands, dans le monde entier. Elvis Presley, Frank Sinatra, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher ou James Brown lui ont fait cet honneur. Avec les témoignages de Charles Aznavour, Serge Lama, Pétula Clark, Julien Clerc et Patrick Bruel, notamment. Regie: Marie-France Brière