France 3 20:55 bis 22:45 Komödie Astérix et Obélix : au service de sa Majesté F, E, I, H 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken En 50 avant Jésus-Christ, César lance ses légions à la conquête de la Bretagne, île mystérieuse aux confins du monde connu. La victoire est éclatante, mais un petit village breton résiste courageusement. Mais Cordelia, reine des Bretons, craint que cette enclave ne tombe bientôt aux mains des Romains. Pour que ses compatriotes tiennent bon, elle espère pouvoir compter sur l'aide de Gaulois opiniâtres, qui n'ont jamais plié devant l'envahisseur. Elle envoie donc en Gaule Jolitorax, son plus fidèle officier. Jolitorax, reçu avec les honneurs, se voit confier un tonneau de potion magique. Pour rentrer en Bretagne, il est escorté par Astérix et Obélix, mais aussi par Goudurix, un neveu du chef fraîchement débarqué de Lutèce, et qui doit faire ses preuves... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Obélix) Edouard Baer (Astérix) Guillaume Gallienne (Jolitorax) Vincent Lacoste (Goudurix) Valérie Lemercier (Miss Macintosh) Fabrice Luchini (Jules César) Catherine Deneuve (Cordelia la reine d'Angleterre) Originaltitel: Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté Regie: Laurent Tirard Drehbuch: Grégoire Vigneron, Laurent Tirard Musik: Klaus Badelt