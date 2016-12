France 3 14:15 bis 16:10 Sonstiges Angélique, marquise des Anges F 1964 Stereo 16:9 Merken A peine sortie du couvent, la belle et jeune Angélique de Sancé doit épouser, selon le désir de son père impécunieux, Joffrey de Peyrac, un gentilhomme laid, riche et boiteux. Angélique finit pourtant par éprouver une grande passion pour ce mari captivant et fort. Hélas, le jeune Louis XIV passe par le château de Peyrac et, jaloux de la fortune du mari comme de la beauté de sa femme, le fait tomber en disgrâce. Les ennuis commencent. Joffrey est suspecté de sorcellerie, des rivaux veulent s'emparer de ses richesses, d'anciens partisans de la Fronde cherchent à se venger d'Angélique, qui avait fait échouer un de leurs plans. Arrêté puis condamné après un simulacre de procès, Joffrey doit être conduit au bûcher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michèle Mercier (Angélique de Sancé de Monteloup) Robert Hossein (Joffrey de Peyrac) Jean Rochefort (Desgrez) Giuliano Gemma (Nicolas) Jacques Toja (Louis XIV) François Maistre (Condé) Claude Giraud (Philippe de Plessis-Bellières) Regie: Bernard Borderie Drehbuch: Daniel Boulanger, Bernard Borderie, Claude Brulé, Francis Cosne, Anne Golon, Serge Golon Kamera: Henri Persin Musik: Michel Magne