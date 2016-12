France 2 22:50 bis 00:20 Sonstiges Sous le chapeau Les coulisses de la pièce F 2016 16:9 Merken Durant plusieurs mois, une trentaine d'animateurs et de journalistes de France 2, rejoints cette année par onze jeunes comédiens issus du cours Raymond Acquaviva, également metteur en scène de la pièce, ont travaillé sur le texte de la pièce "Un chapeau de paille d'Italie", d'Eugène Labiche. Chez eux, en répétitions et sur scène, leurs joies et leurs angoisses transparaissent au fur et à mesure des étapes menant jusqu'au au jour de la représentation. Des essais pour la distribution des rôle aux répétitions, en passant par la première lecture et les enregistrements des chansons, les personnages s'incarnent et les situations prennent vie devant le metteur en scène. La caméra nous plonge aussi dans le quotidien professionnel des animateurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: François Goetghebeur