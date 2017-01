TV5 01:25 bis 02:17 Sonstiges Temps présent Emplois frontaliers, les Suisses d'abord! / Ma maison, du rêve au cauchemar CH Merken Au sommaire : "Emplois frontaliers, les Suisses d'abord !" : Genève, qui occupe le haut du tableau du chômage, a introduit une directive qui prône la préférence cantonale à l'emploi, une première nationale. En clair, tout employeur du secteur public et subventionné doit favoriser les chômeurs locaux. Et l'idée fait des émules... "Ma maison, du rêve au cauchemar" : Devenir propriétaire, c'est le rêve de chacun. Et décider de construire sa maison, c'est une aventure, et pas des moindres. Soutenue par une bonne conjoncture économique, la construction se porte bien en Suisse. Mais la qualité des constructions est en baisse selon les spécialistes. Les entrepreneurs ne sont pas toujours à la hauteur, voire carrément incompétents. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Wilfred Rebetez, reportage de Christian Fargues