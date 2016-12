RTL 9 20:40 bis 22:15 Sonstiges Le petit monde des Borrowers GB, USA 1997 2016-12-31 13:40 Merken Pod, le père, Homily, la mère, et leurs deux enfants, Arriety et Peagreen, forment une petite famille de Borrowers. Tous les quatre vivent depuis fort longtemps dans les murs et sous les planchers de la grande maison qu'habitent aujourd'hui Joe et Victoria Lender avec leur fils Pete. Comme tout bon Borrowers, ils passent leurs journées à chaparder à leurs grands frères humains. Mais jamais aucun être humain ne les a vus, jusqu'à ce qu'un jour, Pete attrape Arrietty en train de voler... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Goodman (Ocious P. Potter) Mark Williams (Jeff) Jim Broadbent (Pod Clock) Celia Imrie (Homily Clock) Flora Newbigin (Arrietty Clock) Tom Felton (Peagreen Clock) Aden Gillett (Joe Lender) Originaltitel: The Borrowers Regie: Peter Hewitt Drehbuch: Gavin Scott, John Kamps, Mary Norton Kamera: Trevor Brooker, John Fenner Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 6