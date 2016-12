RTS Un 13:05 bis 14:25 Sonstiges Le secret de l'étoile du Nord N 2012 Merken Un lointain royaume est plongé dans les ténèbres par une malédiction : voici dix ans, la fille du Roi a disparu, victime d'un obscur enchantement. La prophétie raconte que pour briser ce mauvais sort, une âme pure doit trouver et ramener l'étoile du Nord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vilde Zeiner (Sonja) Anders Baasmo Christiansen (Kongen) Agnes Kittelsen (Heksa) Stig Werner Moe (Greven) Eilif Hellum Noraker (Mose) Kristin Zachariassen (Mose's Mor) Andreas Cappelen (Mose's Far) Originaltitel: Reisen til julestjernen Regie: Nils Gaup Drehbuch: Kamilla Krogsveen Musik: Johan Halvorsen