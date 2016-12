RTL TVI 22:20 bis 00:10 Komödie Chaos unterm Weihnachtsbaum CDN, USA 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Les membres de la famille Saunders s'apprêtent à vivre un Noël particulièrement épouvantable. Ils viennent juste de quitter Los Angeles pour s'installer à Edmonton au Canada, ils n'ont pas d'amis, les fins de mois sont difficiles, et à l'exception de Mary, personne n'a le coeur à fêter Noël... Pour compliquer le tout, Mme Saunders ne peut pas quitter Los Angeles pour les rejoindre, suite à un surbooking. C'est donc M. Saunders qui va s'occuper non seulement des courses de Noël mais aussi de toute la famille. La situation change cependant lorsque le jeune Brian, 12 ans et la petite Mary, 6 ans, mettent la main sur un sac rempli d'argent dans un centre commercial. Ils décident aussitôt d'en dépenser une bonne partie. Mais les deux enfants ignorent qu'il s'agit de fausse-monnaie et que les escrocs qui l'ont fabriquée, cherchent à récupérer leur précieux pactole... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Wayne Saunders) Cameron Bright (Danny Saunders) Matthew Knight (Brian Saunders) Matthew Walker (Weihnachtsmann) Tim Curry (Gordon McLoosh) Carmen Electra (Ginger Peachum) Chris Kattan (Leo Cardoza) Originaltitel: Christmas in Wonderland Regie: James Orr Drehbuch: Wanda Birdsong Shope, James Orr, Jim Cruickshank Kamera: Duane Manwiller Musik: Terry Frewer