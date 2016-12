RTS Un 13:00 bis 14:35 Familienfilm La baby-sitter de Noël USA 2012 D'après le livre de: Abbey Cleland Stereo 20 40 60 80 100 Merken Will est très triste à l'approche des fêtes de fin d'années. En effet, ses parents, sont très occupés par leur métier de vendeurs de décoration et sa soeur est une vraie petite peste... Pour les aider à retrouver l'esprit de Noël, le Père Noël envoie une de ses elfes jouer la nounou. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Summer Glau (Christine) Eva LaRue (Sara VanCamp) John Brotherton (Dave Gabriel) Dan Gauthier (Scott VanCamp) Izabela Vidovic (Ally VanCamp) Mason Cook (Will VanCamp) Steve Larkin (Santa) Originaltitel: Help for the Holidays Regie: Bradford May Drehbuch: Abbey Cleland, Bob Sáenz Musik: Lawrence Shragge