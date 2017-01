TV5 02:54 bis 03:52 Sonstiges Du côté des vivants F 2015 Merken En 2015, la France fut frappée par plusieurs attentats djihadistes qui ont fait plus de 150 morts, des centaines de blessés et des milliers de traumatisés. L'Histoire retiendra que, le 7 janvier 2015, à 11h20, les dessinateurs et journalistes du journal " Charlie Hebdo " furent frappés les premiers... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Du côté des vivants Regie: David André, Bruno Joucla