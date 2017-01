TV5 22:32 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken Trois fortes personnalités, une musique dansante, des performances déjantées, voici Martin Luther B.B. King, Eurobelix et David Boring, les membres de Naive New Beaters. Après ''Get Love'' et ''La Onda'', le trio français propose ''À la folie'', précédé du single ''Heal Tomorrow'' chanté avec Izia. Ce troisième opus, fruit d'une triple rupture amoureuse, regorge de trésors pop aux résonances disco, électro, hip-hop ou encore rock. Un album qui emporte et transporte loin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Naive New Beaters Originaltitel: Acoustic