TV5 13:59 bis 15:36 Sonstiges Le clan des Lanzac F 2013 La guerre de succession fait rage entre François, fils cadet d'Elisabeth, et Laurence Verneuil, qui détient l'usufruit des parts de Julien. L'un et l'autre tentent de déloger Elisabeth du pouvoir. Mais celle-ci est soutenue par sa soeur, avec qui elle partage un secret de famille qui pourrait changer la donne... Schauspieler: Fanny Ardant (Elisabeth Lanzac) Muriel Robin (Anne Lanzac) Claire Nebout (Laurence Verneuil) Assaad Bouab (Brahim Hassani) François Civil (Julien Verneuil) Florence Darel (Angélique Lanzac) Serge Hazanavicius (Fabrice Moulin) Originaltitel: Le clan des Lanzac Regie: Josée Dayan Drehbuch: Philippe Besson Musik: Catherine Lara