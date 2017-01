TV5 00:00 bis 01:33 Abenteuerfilm L'ours F 1988 D'après le roman de: James Oliver Curwood 20 40 60 80 100 Merken Lorsque sa mère est tuée lors d'un éboulement, le jeune ourson Youk se retrouve seul pour affronter un environnement hostile. Contre toute attente, Kaar, un gros ours solitaire, le prend sous son aile. Il lui enseigne tout ce qu'il sait. Mais bientôt, Youk et Kaar sont rattrapés par les chasseurs... Palmarès : Meilleur réalisateur, meilleur montage (César 1989), nomination (Oscar, BAFTA Awards 1990) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: La Douce (L'ourson Youk) Tchéky Karyo (Tom) Jack Wallace (Bill) André Lacombe (le chasseur aux chiens) Bart (Le grand ours) Doc (Le petit ours) Originaltitel: L'ours Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Gérard Brach, James Oliver Curwood Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 6