TV5 10:06 bis 10:33 Sonstiges C'est du Belge! Monaco en compagnie de Nancy Dotta, consule de Belgique / 5e anniversaire du Brussels Beer Challenge / " Made and mode ", la boutique éthique de Stéphanie Fellen, à Liège / L'histoire de la bakélite Merken Depuis son salon, Gerald Watelet s'attache à mettre en lumière les hommes et les femmes qui participent à la renommée de la Belgique. Au programme: reportages sur les meilleurs ambassadeurs de la culture et du patrimoine, coulisses des événements du gotha et portraits de personnalités qui font l'actualité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerald Watelet Originaltitel: C'est du Belge!

