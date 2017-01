TV5 08:49 bis 09:03 Sonstiges L'heure du conte La méduse et le singe (Japon) F 2016 Merken La fille du terrible roi des mers se laisse dépérir, fatiguée et malade de la nourriture marine. La méduse est envoyée en mission sur la terre ferme, pour ramener un foie de singe, sensé apaiser les maux de la princesse... In Google-Kalender eintragen Regie: Emmanuelle Teyss, Justine Cunha

