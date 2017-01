TV5 19:20 bis 20:13 Sonstiges Duels Le combat des chefs, Karajan : Bernstein F 2015 Merken Leonard Bernstein et Herbert von Karajan ont dominé le monde de la musique classique, reflétant les antagonismes de leur époque : l'Amérique face à l'Europe, les novateurs face aux traditionaliste. Icônes glamour des années 1970, les deux chefs d'orchestre ont révolutionné l'industrie du disque et démocratisé la musique classique. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jamie Bernstein (Herself) Leonard Bernstein (Himself) Annick Cojean (Herself - Host) Originaltitel: Duels Regie: Emmanuelle Franc