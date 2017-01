TV5 15:47 bis 16:31 Sonstiges Chez toi? Chez moi? Halden, Thurgovie/Norvège CH 2016 Merken Cap sur la Norvège. Alors que le petit village suisse de Halden compte 250 habitants, la ville portuaire norvégienne en dénombre 30 000. Emil Wingstedt, sa femme Anja et leurs trois enfants découvrent la vie thurgovienne, tandis que les Gröbli expérimentent la course d'orientation et le kayak dans les fjords. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Pierre-Antoine Hiroz