TV5 06:51 bis 08:00 Sonstiges Concert de Noël au Palais " Oratorio de Noël op.12 " et " Benedictus ", de Camille Saint-Saëns / Extraits de " Ceremony of Carols ", de Benjamin Britten / Extraits de " 3 Motets op.39 ", de Felix Mendelssohn / " Cantate BWV 147 ", de J-S Bach / " Panis Angelicus ", de César Franck / " Cantate BWV 15 ", de Dietrich Buxtehude / Chants traditionnels de Noël : " God Rest You Merry, Gentlemen ", " Les Anges dans nos campagnes ", " Stille Nacht " Merken Pour le traditionnel concert de Noël au Palais Royal de Bruxelles, les choeurs de La Monnaie et l'Ensemble orchestral de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, dirigés par Benoît Giaux et Denis Meunier, se produisent avec les solistes de la Chapelle, la soprano Cécile Lastschenko et le baryton Leon Kosavic. In Google-Kalender eintragen