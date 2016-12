ZDF neo 22:05 bis 00:05 Actionfilm Die Mumie kehrt zurück USA 2001 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die im Britischen Museum aufbewahrte Mumie eines ägyptischen Priesters wird wieder zum Leben erweckt, um einen 6000 Jahre alten Krieger, der die Welt bedroht, zur Räson zu bringen. Als das Kind eines Forscherehepaars entführt wird, weil es im Besitz eines magischen "Wegweisers" ist, beginnt eine Vielzahl von Abenteuern. Im Jahr 5067 vor Christus kämpft der legendäre Skorpionkönig (Dwayne "The Rock" Johnson) um die Macht in Ägypten. Nach langen Auseinandersetzungen wird seine Armee besiegt, die Überlebenden und ihr Anführer treten den Rückzug in die Wüste von Ahm Shere an. Die unmenschlichen Bedingungen dezimieren die Krieger, bis nur noch der König übrig ist. Um sein Überleben zu sichern, bietet er dem hundeköpfigen Gott Anubis einen teuflischen Pakt an, der ihn rettet. Viele Jahre später, 1933, im ägyptischen Theben. Rick (Brendan Fraser) und Evelyn O'Connell, genannt Evy (Rachel Weisz), sind nun ein Ehepaar und haben einen achtjährigen Sohn, den unerschrockenen und neugierigen Alex (Freddie Boath). Bei ihren Ausgrabungen stoßen Rick und Evy auf den sagenumwobenen goldenen Armreif des Skorpionkönigs. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Der Armreif ist ein Wegweiser zur Ruhestätte des Königs, aber auch eine Art Uhr. Sieben Tage, nachdem er angelegt wurde, erwacht der Skorpionkönig zu neuem Leben. Wer ihn dann besiegt, kann die Weltherrschaft erringen. Auf der Suche nach dem Armreif hatte der Kurator des Britischen Museums (Alun Armstrong) in der ägyptischen Wüste Grabräuber ausschwärmen lassen, doch Rick und Evy waren ihnen zuvorgekommen. Nun sind alle nach London zurückgekehrt. In den unterirdischen Kammern des imposanten Britischen Museums lässt der Kurator mit Hilfe der schönen, aber gefährlichen Meela Nais (Patricia Velasquez), einer Reinkarnation von Imhoteps Geliebter Anck-Su-Namun, Imhotep (Arnold Vosloo) zu neuem Leben erwecken. Imhotep soll den Skorpionkönig besiegen und den Mächten der Finsternis zum Sieg verhelfen. Doch es fehlt der Armreif. Den hat inzwischen Alex angelegt und bekommt ihn nicht mehr ab. Der Kurator lässt Alex entführen. Seine Eltern, Jonathan (John Hannah), Ricks Schwager, der unfreiwillig zwischen die Fronten geraten ist, und Ricks und Evys treuer Kampfgefährte Ardeth Bay (Oded Fehr) machen sich auf den Weg, den entführten Alex zu befreien und das Schlimmste zu verhindern. Die Fortsetzung vereint erneut das Team des Blockbusters "Die Mumie", setzt aber keine Kenntnis des ersten Filmes voraus. Für dem Genre angemessene Unterhaltung sorgen wieder die ausgefeilten Spezialeffekte, insbesondere die Schattenarmee des Skorpionkönigs oder die mumifizierten Mitstreiter Imhoteps, die in einer perfekt choreografierten Action-Sequenz einen roten Londoner Doppeldecker-Bus attackieren. Als "Visual Effects Supervisor" kümmerte sich John Berton Jr. von "Industrial Light & Magic" um die computergenerierten Spezialeffekte in "Die Mumie kehrt zurück". Für die fantastische Ausstattung, die dem Zuschauer Zeitreisen ins alte Ägypten, aber auch in das London der dreißiger Jahre erlaubt, sorgte Allan Cameron als "Production Designer". Die Außenaufnahmen zu "Die Mumie kehrt zurück" entstanden in Marokko (in Eroud und Quarzazate) und Jordanien (in der weltberühmten Ruinenstadt Petra). Regisseur und Autor Stephen Sommers: "Viele Leute sind fasziniert vom alten Ägypten, ich eingeschlossen. Wir bereisen das alte Ägypten in 'Die Mumie kehrt zurück' nicht nur in der Eröffnungsszene, sondern auch innerhalb der Geschichte. Sie vereint die primitiven Anfänge des Skorpionkönigs 5000 Jahre zuvor, Imhoteps Geschichte am Hof des Pharaos 3000 Jahre zuvor und das Leben der O'Connells in den 30er Jahren." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn / Nefertiri) John Hannah (Jonathan) Arnold Vosloo (Imhotep) Dwayne Johnson (Der Skorpionkönig) Oded Fehr (Ardeth Bay) Patricia Velasquez (Meela / Anck-Su-Namun) Originaltitel: The Mummy Returns Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers Kamera: Adrian Biddle Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 345 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 155 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 85 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 75 Min.