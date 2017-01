RTS Un 08:00 bis 08:35 Sonstiges Zéro des Faux Stereo Merken Le jeu proposé par la RSI et qui cartonne sur le petit écran tessinois arrive en Suisse romande ! Le temps des fêtes, Mélanie Freymond animera ce jeu de culture générale qui oppose chaque jour deux candidats venus des quatre coins de Suisse romande. Un jeu de lettres et d'esprit pour jouer avec les mots et se divertir pendant les fêtes de fin d'année. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zéro des Faux

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 156 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 156 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 156 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 126 Min.