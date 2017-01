RTS Un 13:05 bis 14:25 Sonstiges Si Noël m'était conté USA 2013 Merken Cheri Jamison rassemble tous les habitants de son très cher quartier de Manhattan à l'occasion d'un concours annuel d'arbres de Noël. Mais elle apprend que la bibliothèque du quartier, auquel elle tient tant, va être détruite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindy Booth (Cheri Jameson) Robin Dunne (Tony Shaughnessy) Melanie Brown (Cordelia) Casper Van Dien (Charles Harris) Shauna MacDonald (Better Greven) Joe Pingue (Mack) Dawn Greenhalgh (Rosaleen Shaughnessy) Originaltitel: The Twelve Trees of Christmas Regie: Michael DeCarlo Drehbuch: Kevin Commins Musik: Stacey Hersh