Niederlande 2 17:05 bis 18:00 Sonstiges Vrienten, Kooymans en De Groot Live in Concert NL 2016 HDTV Merken Op 27 november traden Boudewijn de Groot, George Kooymans en Henny Vrienten onder de naam Vreemde Kostgangers op in een uitverkocht Carré. In dit intieme en levendige concert maakt u kennis met versgeschreven Nederlandstalige nummers (ook George Kooymans hoort u in het Nederlands zingen!), en wordt er een selectie gespeeld van bestaand werk, zoals Another 45 miles (1992), Is dit alles (1982) en Annabel (1982). Aansluitend aan deze documentaire is het concert te zien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vrienten, Kooymans en De Groot Live in Concert Regie: Suzanne Raes