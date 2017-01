Niederlande 2 12:50 bis 13:45 Sonstiges BinnensteBuitenland NL 2016 HDTV Merken Op nieuwjaarsdag een speciale lange aflevering in Frankrijk, ofwel BinnensteBuitenland. Culinair expert Alain Caron is dol op Nederland en Nederlandse producten, maar er is één ding dat hij mist uit zijn vaderland: de truffel. Samen met truffelboer Benoît en hond Honey gaat hij op zoek naar truffels en maakt er iets lekkers mee. * Ook kijken we in de Bourgogne op het prachtige landgoed van Chateau de Digoine. Het kasteel is in 1233 gebouwd, maar wordt sinds 1930 niet meer bewoond. Een Hollandse familie knapt stukje bij beetje de vele bijgebouwen op duurzame wijze op. Hierbij wordt ook zeker de Engelse landschapstuin van het gebied niet vergeten en in ere hersteld. * Vogelaar Camilla Dreef volgt bij het Lac du Der de trek van de kraanvogels. In november verblijven op dit meer gedurende enkele weken tussen de veertig- en zestigduizend kraanvogels. Ze rusten uit en voeden zich voordat ze doorvliegen naar het zuiden. Camilla maakt dit oorverdovende en oogverblindende natuurspektakel voor het eerst mee. * En Johannes Landman woont met zijn Franse vrouw Laurence in het Chateau de Villers. Ze hebben het geheel in Franse stijl opgeknapt. Dit eind 16e-eeuwse chateau in de Champagnestreek is als een van de weinige Franse kastelen vrijwel ongeschonden door de Franse Revolutie gekomen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten