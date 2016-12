Niederlande 2 00:45 bis 02:10 Sonstiges Golden Earring concert NL 2015 HDTV Merken Compilatie van het jubileumconcert van Golden Earring in Ziggo Dome. De legendarische Nederlandse rockband vierde op 12 december 2015 zijn vijftigjarige jubileum in deze concertzaal. Tijdens hun "Five Zero" show passeert vijftig jaar onvergetelijke rock-'n-roll de revue met wereldhits als Radar Love, Twilight Zone en When The Lady Smiles. Golden Earring wordt begin jaren zestig opgericht door de Haagse buurjongens Rinus Gerritsen (bas/toetsen) en George Kooymans (gitaar/zang). Als Barry Hay (zang/gitaar) en Cesar Zuiderwijk (drums) zich eind jaren zestig bij hen voegen, is de klassieke line-up van de band compleet. Al snel maakt Golden Earring internationaal furore. Met Radar Love en Twilight Zone breekt de band wereldwijd door. In eigen land gelden de Haagse vrienden als de meest succesvolle band ooit, met maar liefst zestig hits op zak. Wat in al die vijftig jaar Golden Earring onveranderd is gebleven, zijn hun liveshows en de rauwe energie die de mannen op de bühne ontketenen. Het vuur en de passie van de bandleden laait nog even hevig op als altijd. In de uitverkochte Ziggo Dome was een groot feest van bijna drie uur. Een compilatie van de hoogtepunten met o.a. (onder voorbehoud) de hits Back Home, Another 45 Miles en Radar Love. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Golden Earring concert