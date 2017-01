RTS Un 09:40 bis 11:10 Sonstiges La plus belle ville du monde F 2016 Stereo Merken Nous connaissons Paris pour la beauté de son architecture et la richesse de son patrimoine. Mais que savons-nous des quelques 500'000 arbres, des 2'900 espèces sauvages animales et végétales qui peuplent la ville lumière - La Plus Belle Ville du Monde raconte les destins étonnants de ces êtres vivants qui arpentent la ville en quête de nourriture, d'amours et d'aventures pendant que les hommes dorment, voyagent et travaillent dans la cité. Depuis les années 1980, la superficie des espaces verts augmente lentement, permettant à certaines espèces de coloniser tranquillement la capitale et à d'autres d'y revenir après avoir disparu. Un nouveau souffle de vie sauvage qui a repris son essor, il y a une dizaine d'années, lorsque l'utilisation des pesticides fut drastiquement réduite. Conséquence immédiate sur la chaîne alimentaire : le retour des insectes pollinisateurs, des oiseaux et des prédateurs d'oiseaux. Un cycle vertueux qui voit, tous les jours, de nouvelles espèces choisir la vie dans la ville. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: La plus belle ville du monde