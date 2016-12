RTS Un 22:25 bis 00:05 Sonstiges Yann Lambiel sur son 31 Stereo Merken Pour fêter aussi bien le passage à l'an 2017, que ses 20 ans de scène, Yann Lambiel propose une compilation de ses meilleurs sketches, de ses personnages inoubliables et de ses parodies les plus folles. A suivre le 31 décembre en direct du Théâtre de Beausobre. C'est en 1996 que Yann Lambiel, jeune garçon tout maigre, flottant dans son costume, foule les planches pour la première fois, celles d'une scène improvisée dans un bistrot valaisan. Vingt ans plus tard, après huit one-man-shows déjantés, sept spectacles collectifs et des milliers de spectateurs conquis, il était temps de marquer le coup ! Pour ce spectacle-anniversaire, diffusé en direct du Théâtre de Beausobre à Morges, l'imitateur fétiche des romands compile les meilleurs moments de sa carrière: entre sketches culte, personnages incontournables, parodies et anecdotes. Nous voilà donc embarqués dans une formidable machine à remonter le temps d'où émergeront de nombreux invités surprises. Un retour sur les plus grands éclats de rire de son histoire d'amour avec la scène. Gageons que la fête sera belle et le réveillon hilarant! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie