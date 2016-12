RTS Un 18:55 bis 19:15 Sonstiges Cheikh Bentounes, l'esprit soufi Stereo Untertitel Merken Khaled Bentounes est né en 1949 à Mostaganem, en Algérie, dans une grande famille dont les aïeux paternels dirigent la confrérie depuis trois générations. Le jeune garçon est témoin des horreurs de la guerre d'Indépendance, une expérience fondatrice dans son futur combat pour la paix. En 1968, alors que la répression socialiste s'abat sur la confrérie, Khaled Bentounes part en exil à Paris. Il développe des commerces de vêtements, se marie à une catholique dont il aura un enfant et se construit une vie " à l'occidentale " qui exclut tout retour dans son pays natal. Mais en avril 1975, son père, le Cheikh al-Mahdi Bentounes, meurt brutalement. Il rentre d'urgence en Algérie. Juste après l'inhumation, le Conseil des sages de la confrérie le désigne pour prendre la succession du défunt. Après plusieurs refus, il accepte finalement cette responsabilité et devient le 46e maître spirituel de la confrérie Alâwiyya. Il a tout juste 26 ans. A travers un reportage à Mostaganem, sur les lieux de son enfance, et un entretien au siège suisse de sa confrérie, Faut pas croire vous propose une rencontre avec un homme qui puise son énergie et ses convictions dans un islam ouvert, profondément spirituel et radicalement différent de celui qui fait régulièrement la une des médias. In Google-Kalender eintragen