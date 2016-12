RTS Un 17:10 bis 18:55 Trickfilm Les aventures de Tintin: le secret de la licorne USA, NZ 2011 D'après les personnages de: Hergé Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Parce qu'il achète la maquette d'un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d'un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d'Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Tintin Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Moffat, Edgar Wright, Joe Cornish Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6