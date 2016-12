ORF 2 02:10 bis 03:00 Magazin WELTjournal + Beppe Grillo - Protest-Bewegung auf Siegeszug A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der frühere Komiker Beppe Grillo und seine Protest-Bewegung "Fünf Sterne" gehören zu den großen Siegern des gescheiterten Referendums in Italien. Grillo und seine Mitstreiter haben gegen die Reformpläne von Regierungschef Renzi mobilisiert. Käme es jetzt zu Neuwahlen, würden sie als stärkste Partei hervorgehen: In Umfragen liegen Grillo und seine euroskeptische "Fünf-Sterne-Bewegung" mit 30 Prozent vor Renzis Sozialdemokraten. Das WELTjournal + zeigt, wie die "Fünf-Sterne-Bewegung" die Politikverdrossenheit vieler Italiener aufgefangen hat. Mit Kampagnen gegen das System Berlusconi, die weitverbreitete Korruption und den Einfluss der Mafia ist sie vor drei Jahren auf Anhieb als zweitstärkste Fraktion ins Parlament gewählt worden. Doch was passiert, wenn politische Ideale auf parlamentarische Arbeit treffen? Kann eine Bewegung gleichzeitig kompromisslos und demokratisch sein? Kann sie über ihre Politik im Internet abstimmen lassen und gleichzeitig einem Führer-Prinzip folgen? Ein demokratisches Experiment, dessen Betreiber gute Chancen hat, Italiens nächste Regierung zu bilden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WELTjournal +

