TF1 23:45 bis 01:20 Familienfilm Un Noël sans fin CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pete, 14 ans, n'est pas heureux. Ses frères Jake et Kenny l'embêtent sans arrêt et il se sent délaissé par ses parents, l'un au chômage, l'autre débordée. Le comble est atteint quand, le matin de Noël, il constate qu'il est le seul de la famille à ne pas avoir de cadeau. Le soir, il s'endort, pressé d'oublier cette journée calamiteuse. Mais le lendemain, il se réveille comme si c'était à nouveau le jour de Noël. Le voilà condamné à revivre à perpétuité le pire des Noëls. Heureusement, il peut profiter de ce retour perpétuel pour profiter de sa nouvelle voisine, Katie, et de son grand-père, deux personnes attentionnées avec lui. Au fil des jours, Pete se demande si finalement, le plus important, en ces périodes de fêtes, n'est pas tout simplement d'être entouré de personnes chères comme Katie et son grand-père... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zachary Gordon (Pete Kidder) Molly Parker (Dr. Pamela Kidder) Bailee Madison (Katie) Bruce Dern (Opa) Rick Roberts (Ronald) Wesley Morgan (Jake) Peter DaCunha (Kenny) Originaltitel: Pete's Christmas Regie: Nisha Ganatra Drehbuch: Peter McKay, Gregg Rossen, Brian Sawyer Kamera: Colin Hoult Musik: Lesley Barber