TF1 16:20 bis 17:55 Sonstiges La fille du Père Noël USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Mary, jeune femme hyperactive, est une consultante d'entreprise très appréciée. Elle est aussi, et surtout, la fille du Père Noël. Elle voit son existence basculer lorsque sa mère lui annonce, à un mois de Noël, que son père vient d'être victime d'une crise cardiaque. Mary se rend chez ses parents, au pôle Nord, afin de remplacer son père. Elle impose aussitôt ses méthodes aux elfes qui préparent les jouets. Une catastrophe, encore amplifiée par la venue impromptue de son petit ami, qui décide de transformer cet endroit paradisiaque et préservé en un site touristique... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jenny McCarthy (Mary Class) George Wendt (le Père Noël) Lynne Griffin (madame Noël) Kandyse McClure (Donna) Chris Enright (Schultz) James Higuchi (Dave l'elfe) Jessica Parker Kennedy (Lucy l'elfe) Originaltitel: Santa Baby Regie: Ron Underwood Drehbuch: Garrett Frawley, Brian Turner Musik: Misha Segal