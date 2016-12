TF1 14:45 bis 16:20 Sonstiges Juste à temps pour Noël USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Lindsay, une jeune professeure, se voit offrir un poste dans une grande université, à des centaines de kilomètres de la petite ville dans laquelle elle vit. Quelques heures plus tard, au restaurant, Jason, son petit ami, la demande en mariage. Pour réfléchir plus sereinement, elle part se promener et rencontre un drôle de personnage, qui lui fait faire un bond de trois ans dans le futur... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eloise Mumford (Lindsay Rogers) Michael Stahl-David (Jason Stewart) Christopher Lloyd (grand-père Bob) William Shatner (le coach) Deborah Finkel (Kathy) Alisson Amigo (Allison) Aubrey Arnason (Ashley Noon) Originaltitel: Just in Time for Christmas Regie: Sean McNamara Drehbuch: Helen Frost, Don MacLoed Musik: John Coda