France 3 22:20 bis 23:25 Sonstiges Grantchester Noël en famille GB 2016 Stereo 16:9 Merken En 1954, une semaine avant Noël, le village de Grantchester est en effervescence avant les fêtes de fin d'année. Pour le vicaire Sidney Chambers, c'est surtout l'occasion de s'occuper l'esprit pour ne pas penser à Amanda, dont il est amoureux. Enceinte et divorcée, la jeune femme vient de s'installer chez la tante de Sidney. Quant au curé Leonard Finch, il s'affaire à la réalisation d'une mise en scène de la Nativité avec des enfants de la paroisse. L'ambiance festive du village est bientôt troublée par l'irruption d'une femme en pleurs, qui déclare la disparition de son futur époux. Rapidement, celui-ci est retrouvé mort, les alliances coincées dans la bouche. Le détective Geordie Keating, chargé de l'affaire, est horrifié : ce crime lui rappelle un meurtre non élucidé, survenu neuf ans plus tôt... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Norton (Sidney Chambers) Robson Green (Geordie Keating) Tessa Peake-Jones (madame Maguire) Morven Christie (Amanda Kendall) Al Weaver (Leonard Finch) Kacey Ainsworth (Cathy Keating) Originaltitel: Grantchester