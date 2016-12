France 3 22:35 bis 00:05 Sonstiges Deux petites filles en bleu F 2014 Stereo 16:9 Merken De retour de soirée, Simon et Julie Malherbe rentrent chez eux et découvrent avec stupéfaction la baby-sitter évanouie à leur domicile. Accablés, ils ne peuvent que constater que leurs jumelles de six mois ont disparu. Très vite, ils reçoivent une demande de rançon : 7 millions d'euros pour revoir les fillettes. Tandis que la société du père se mobilise pour réunir la somme, les ravisseurs s'organisent : deux hommes pour récupérer l'argent, une femme pour s'occuper des bébés. A la tête de cette organisation, un mystérieux commanditaire se faisant appeler "l'Albatros". Qui se cache derrière ce pseudonyme - La panique s'installe dans la famille. En effet, l'un des deux enfants est atteint par une maladie grave... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Citti (Stéphanie) Yann Sundberg (Lucas) Aymen Saïdi (Cédric) Marie Guillard (Julie Malherbe) Stéphan Guérin-Tillié (Simon Malherbe) Lizzie Brocheré (Séverine) Franck De la Personne (Cotta) Originaltitel: Deux petites filles en bleu Regie: Jean-Marc Thérin Drehbuch: Claire Lemaréchal, Yann Le Nivet Musik: Fabrice Aboulker