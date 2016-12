ORF 3 12:40 bis 13:45 Musik ORF III Themenmontag Frank Sinatra in Concert 1966: Ein Mann und seine Musik USA 1966 Merken Der herausragende Erfolg der NBC-Fernsehshow "A Man and His Music" führte ein Jahr später, am 7. Dezember 1966, zu einer nicht minder erfolgreichen Fortsetzung. Diesmal stand ihm bei einigen Nummern seine Tochter Nancy zur Seite: "Bang, Bang (My Baby Shot Me Down)" und "On Broadway". Allen, die damals zusahen, war bewusst, dass mit diesen beiden Konzerten Fernsehgeschichte geschrieben wurde. Erstmals sang Sinatra direkt in die Kamera, als ob er speziell für jeden Zuseher und jede Zusehern auftreten würde. Für das amerikanische Fernsehen, das damals gerade auf dem Sprung von Schwarzweiß zu Farbe war, bedeuteten diese Shows einen großen Popularitätsschub. Geblieben ist mit diesen Aufzeichnungen ein Fenster in eine großartige musikalische Epoche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frank Sinatra in Concert 1966: Ein Mann und seine Musik