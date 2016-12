ORF 3 10:45 bis 11:45 Musik ORF III Themenmontag Sammy Davis Jr. - Live in Germany 1985 Merken Hits wie New York New York, Candyman, The Lady is a Tramp und natürlich Mr. Bojangles sang Sammy Davis Jr. bei seinem legendären Auftritt 1985 in Deutschland, im Casino von Hohensyburg. Ein gefesseltes Publikum genoss den späten Sammy Davis Jr. und swingte mit ihm. Sammy Davis Jr. war mit Unterstützung seines Freundes Frank Sinatra der erste farbige Entertainer gewesen, der in Las Vegas auftrat. Durch die gemeinsamen Shows mit Sinatra und Dean Martin, dem legendären "Rat Pack", stieg er in den Jazz-Olymp auf. In Google-Kalender eintragen