BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Natalie Lumpp D 2010 Merken In dieser Folge mit Nathalie Lumpp: In diesem Monat bekommt Küchenchef Jörg Götte Besuch von der Expertin in Sachen Wein in Deutschland: Natalie Lumpp. Sie gibt Weinseminare, schreibt Bücher über Wein und war in unzähligen Fernsehsendungen zum Thema Wein zu Gast. Kulinarisch steht heute ein Wintermenü auf dem Programm. Für die Zubereitung verwenden Jörg und Natalie neben einem Schmorbraten, roter Beete und einem Kuchenteig hochwertige Weine und Sekt aus deutschen Anbaugebieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel

