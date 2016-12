Schweiz 2 04:55 bis 05:35 Krimiserie Psych Wann und wie gehen Draufgänger drauf? USA 2008 HDTV Merken Bei der Live-Show des legendären Stuntmans "Dutch the Clutch" fällt Shawn auf, dass sich jemand an dessen Motorrad zu schaffen gemacht hat. Der Sohn des Stars engagiert die beiden Ermittler, die sich verdeckt ins verschworene Universum der Draufgänger begeben - und dabei Kopf und Kragen riskieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) Timothy Omundson (Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Kirsten Nelson (Karen Vick) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Jeff Fahey (Dutch the Clutch) Originaltitel: Psych Regie: John Badham Drehbuch: Anupam Nigam Kamera: Michael McMurray Musik: John Robert Wood, Adam Cohen Altersempfehlung: ab 12