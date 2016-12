Schweiz 2 14:00 bis 14:55 Serien Madam Secretary Glaube und Irrglaube USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken An einer Spendengala wird Elizabeth von einem Mann angesprochen, dessen Tochter mit einer Sekte nach Bolivien ausgewandert ist. Angeblich wollen sich die Mitglieder des sogenannten Johannesbundes dort das Leben nehmen. Elizabeth trifft sich mit der bolivianischen Botschafterin, um mit den Verantwortlichen des südamerikanischen Landes gemeinsam die Katastrophe zu verhindern. Aber die Botschafterin ist wegen eines Vorfalls in der Vergangenheit arg verstimmt und verweigert die Zusammenarbeit mit den USA. Da schlägt Elizabeth dem Präsidenten vor, dass Henry - der sich als Religionswissenschaftler mit dem Gedankengut des Johannesbundes auskennt - mit dem Anführer Wesley Finch per Telefon spricht. Doch Dalton will, dass Henry nach Bolivien fliegt. Privat erleben Henry und Elizabeth eine Überraschung, als sie herausfinden, wer der neue Freund ihrer Tochter Stevie ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Anna Foerster Drehbuch: Joy Gregory Musik: Transcenders