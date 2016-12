OKTO 11:00 bis 11:30 Magazin Ethiopian Documentary Merken Am 10. Dezember 2016 wurde zum ersten mal ein afrikanischer Weihnachtsmarkt von der afrikanischen Community in Wien veranstaltet. Mehrere Länder Afrikas waren mit Verkaufsständen vertreten. Bunte Stoffe, Schmuck, Bilder und vieles mehr konnte erworben werden. Für kulinarische Köstlichkeiten und Entertainment wurde gesorgt und der Markt erfreute sich einer Vielzahl von Besuchern. Der Erlös soll der Gründung einer afrikanischen Bücherei zu Gute kommen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ethiopian Documentary