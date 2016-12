OKTO 21:40 bis 23:25 Kultur Oktoskop Fahrtwind - Aufzeichnungen einer Reisenden Merken Die beiden Füße, die zu Beginn im Badewasser spielen, sind das Leitmotiv dieser Fahrt ins Blaue. "Sie haben Lust auf Fahrtwind und Meer", wie die Filmemacherin sagt. Ihr Weg führt über Berge und Meere, durch Großstädte und Wüstenlandschaften, in ein Kloster, eine Romasiedlung, vorbei an Tanzenden in Odessa und schnarchenden Männern in einer Kajüte, der alltäglichen Schwerarbeit in einem kaukasischen Bergdorf, in die Welt der Reichen und die Häuser der Armen, um in einer kasachischen Wohnung zur erzwungenen Ruhe zu kommen. Ein buntes Mosaik aus Lebensfreude, Neugier und dem Vertrauen darauf, dass alles was kommt, willkommen ist. Die Regisseurin Bernadette Weigel ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. In Google-Kalender eintragen