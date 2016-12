OKTO 16:00 bis 16:30 Magazin an.schläge tv Merken Die dreisprachige Multimediaperformance "Who shot the Princess?" wird im ersten Teil von an.schläge.tv. vorgestellt. Die transnationale Performance durchwandert die Welt der Telenovelas und bevölkert sie mit diversen (un)toten Prinzessinnen. Sie wurde von Gin/i Müller und Flor Edwarda Gurrola gemeinsam entwickelt. Gurrola avancierte mit einer Rolle in der Telenovela "La vida en el espejo" bereits als Kind zum mexikanischen Fernsehstar. Neben Ausschnitten aus einer Aufführung im Wiener Brut gibt es ein ausführliches Interview mit Gin/i Müller. Um Sprache geht es auch im zweiten Beitrag des Magazins. Darin werden die auf Deutsch schreibende luxemburgische Schriftstellerin Michèle Thoma und ihr neues Buch "Wie ich die georgische Mafia suchte und Charlie Chaplin, Buddha und Bambi fand" vorgestellt. In Google-Kalender eintragen