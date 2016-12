Motorvision.TV 07:45 bis 08:40 Motorsport V8 Supercars 2016 - Coates Hire Sydney 500 2. Lauf AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Die Australischen V8 Supercars sind weiterhin zu Gast im Sydney Olympic Park. Mit dem Sonntagsrännen fällt auf dem Teer von Sydney fällt die Meisterschaftsentscheidung 2016 für den "Thunder from Down Under". Das Duell auf dem Homebush Street Circuit wird aber nicht nur wegen der Krönung eines neuen Champions in die Geschichtsbücher eingehen. Zum letzten Mal wird ein Supercars-Rennen auf dem 3,4 Kilometer langen Kurs ausgetragen. 2017 wird die Strecke durch den Newcastle Street Circuit ersetzt. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars