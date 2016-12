Nick 05:15 bis 05:45 Comedyserie iCarly Folge: 6 Nevel Supernerd USA 2007 Merken Carly und Co. bemühen sich darum, eine positive Kritik bei Nevelocity-dot-com zu bekommen, einer Webseite, die über fünf Millionen Besucher pro Tag zu verzeichnen hat. Tatsächlich wird Carly von Nevel, der die Seite betreibt, zum Interview eingeladen. Es stellt sich heraus, dass Nevel ein altkluger Elfjähriger mit schlechten Manieren ist. Als Nevel versucht, Carly zu küssen, setzt sie sich tatkräftig zur Wehr - wobei eine Handvoll Olivenpaste in Nevels Gesicht landet. Wie nicht anders zu erwarten, erntet die iCarly-Website danach einen bösen Verriss auf Nevelocity. Doch Carly und ihre Freunde lassen sich das nicht tatenlos gefallen. Sie konfrontieren zunächst Nevel, der panische Angst vor Keimen hat, mit dem ewig erkälteten Jeremy. Als das nichts nutzt, greifen sie zu drastischeren Mitteln und drohen dem Flegel, ihn an seine Mutter zu verpetzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Reed Alexander (Nevel) Nicole Gale Anderson (Tasha) L.J. Bologna (Spencer) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Steve Holland Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6