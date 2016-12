Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Verrückter-Wissenschaftler-Ding USA 2015 Merken Crispo und Fenwick möchten am Forscherpreis teilnehmen und überstimmen CJ. Fenwick liefert sich dafür eine Roboterschlacht mit Mindy. Slinko muss sich Crispos Begeisterung für sich selbst geschlagen geben. Und CJ bekommt ganz eigene Pokale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Neiman (Mr. Slinko) Max Ehrich (Ronbie Martin) Isabela Moner (CJ Martin) Jade Holden (Student) Jack De Sena (Mr. Roberts) Karan Soni (Cal Tech Dude) Owen Joyner (Crispo Powers) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Julian Petrillo Drehbuch: Keith Wagner