RTS Deux 21:35 bis 23:25 Sonstiges Montreux Comedy Festival The Bio Men Show Stereo Merken Pour ses 25 ans Le Montreux Comédy Festival présente son premier gala 100% bio ! Avec Pascal Légitimus, Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat, Baptiste Lecaplain, Monsieur Poulpe, D'jal, Pierre-Emmanuel Barré, Les Jumeaux, Blanche, Nicole Ferroni, Bun Hay Mean, Fary, Donel Jack'sman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pascal Légitimus, Thomas Wiesel,, Nathanaël Rochat,, Baptiste Lecaplain, Monsieur Poulpe, D'jal, Pierre-Emmanuel Barré, Les Jumeaux, Blanche, Nicole Ferroni, Bun Hay Mean, Fary, Donel Jack'sman