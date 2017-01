RTS Deux 11:15 bis 12:40 Sonstiges Sur la terre des dinosaures USA, GB, AUS 2013 Stereo Merken Il y a 70 millions d'années, Patchi est le dernier né d'une horde de dinosaures. A une ère où son espèce domine la planète, les dangers sont partout. Grandissant dans ce monde sauvage, il affronte bientôt une nature hostile et les prédateurs les plus menaçants. Mais lorsque son père trouve la mort, Patchi se retrouve séparé des siens lors de la grande migration. Il peut toutefois compter sur la présence à ses côtés de son frère Scowler et de son amie Juniper. Déterminés à retrouver la horde, il leur faut désormais surmonter de multiples épreuves... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Rowe (Ricky) Karl Urban (Uncle Zack) Angourie Rice (Jade) Originaltitel: Walking with Dinosaurs 3D Regie: Neil Nightingale, Barry Cook Drehbuch: John Collee Musik: Paul Leonard-Morgan